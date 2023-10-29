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13:43, 29 октября 2023Спорт

Эксперт раскрыла секреты тренировок Шварценеггера в 70 лет

Фото: Tuane Fernandes / Globallookpress.com

Эксперт журнала Men's Health Кори Ричи раскрыла секреты тренировок американских актеров Арнольда Шварценеггера, Халка Хогана и Лу Ферриньо после 70 лет. Рекомендации приведены на сайте издания.

По словам специалиста, главное правило, которого придерживаются актеры, — это регулярные тренировки. Они посещают зал несколько раз в неделю. Второй совет — обязательное проведение разминки. «Правильная разминка способствует притоку крови к мышцам, чтобы они могли максимально эффективно работать при значительных нагрузках, помогая защитить наши суставы», — пояснила Ричи, добавив, что Ферриньо использует для разминки кардио, а Шварценеггер — упражнения с легким весом и большим количеством повторений.

В конце тренировки, как сообщает Ричи, актеры советуют увеличивать нагрузку. Они отметили, что психологически очень важно во время каждого занятия бросать себе вызов и преодолевать его.

23 октября журналисты Men Today назвали мужчинам способ убрать живот после 40 лет. Они посоветовали включить в программу тренировок берпи, так как это одно из самых эффективных жиросжигающих упражнений.

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      Андрей Стрельцов
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