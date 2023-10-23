Мужчинам назвали способ убрать живот после 40 лет

Журналисты Men Today назвали мужчинам способ убрать живот после 40 лет. Материал доступен на сайте издания.

По информации источника, в 40 лет в организме человека меняется гормональный фон и замедляется обмен веществ, поэтому похудеть становится сложнее. Журналисты посоветовали включить в программу тренировок Берпи, так как это одно из самых эффективных жиросжигающих упражнений.

Берпи состоит из прыжка, планки и отжимания, поэтому задействует почти все группы мышц. Кроме того, это упражнение отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему, увеличивает выносливость, приводит мышцы в тонус, развивает силу, улучшает координацию и работу органов дыхания.

30 августа фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.