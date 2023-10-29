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15:59, 29 октября 2023Спорт

«Нижний Новгород» победил «Сочи» в матче РПЛ

«Нижний Новгород» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче 13-го тура РПЛ

Фото: Григорий Соколов / Reuters

«Пари Нижний Новгород» на своей арене победил «Сочи» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 38-й минуте 30-летний полузащитник хозяев Николай Калинский. На 62-й и 93-й минуте в ворота нижегородцев были назначены пенальти, однако Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа не смогли их реализовать.

Таким образом, после 13 матчей нижегородцы располагаются на шестом месте в турнирной таблице с 20 очками. Футболисты из «Сочи» находятся на последней 16-й строчке с девятью баллами. Лидером РПЛ остается «Краснодар», имеющий в активе 28 очков.

В следующем матче «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо» 2 ноября. «Сочи» днем ранее примет у себя «Факел».

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      Ксения Курашкина
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