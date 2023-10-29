Посол России рассказал о продолжении сотрудничества с Норвегий в рыболовстве

Посол Рамишвили: РФ и Норвегия работают в области рыболовства вопреки давлению

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил, что РФ и Норвегия продолжают работу в области рыбной ловли, несмотря на санкционное давление. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Рамишвили отметил, что сотрудничество двух стран в этой области выстраивалось специалистами и учеными на протяжении более 50 лет. За этой время сложившееся двустороннее взаимодействие порой переживало сложные времена. «Оно не только сохранено в нынешних условиях санкционного напряжения, но и доказывает всему мировому сообществу, что только согласованные и научно-обоснованные меры регулирования морских ресурсов в северо-восточной Атлантике со стороны прибрежных государств позволяют вести рациональное и устойчивое рыболовство», — подчеркнул посол.

Также собеседник издания указал, что в 2023 года контакты между рыбохозяйственными ведомствами и организациями двух стран ведутся в рабочем режиме. В частности, состоялись заседания ряда рабочих групп комиссии, а также ежегодная встреча ученых. Между Россией, Норвегией и третьими странами распределены объемы квот вылова основных видов водных биологических ресурсов на 2024 год и изданы соответствующие акты Росрыболовства.

Ранее сообщалось, что посла Норвегии Роберта Квиле вызвали в МИД РФ из-за попыток сорвать чествование воинов СССР.