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16:18, 29 октября 2023Спорт

Представитель Миранчука оценил новость о плане «Аталанты» отдать игрока в аренду

Джуффрида назвал неправдой новость о планах «Аталанты» отдать Миранчука в аренду

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Валерио Джуффрида, представитель российского полузащитника Алексея Миранчука, оценил новость о том, что в «Аталанте» планируют отдать игрока в аренду зимой. Его слова приводит Sport24.

Ранее 29 октября издание Metaratings сообщило, что Миранчук может перейти в другую команду на правах аренды в грядущее зимнее трансферное окно. Джуффрида назвал эту информацию неправдой.

10 октября Миранчук рассказал о влиянии на него итальянской культуры. «Что-то в каких-то моментах проявляется. Ты находишься внутри итальянской культуры, и хочешь ты или не хочешь — к тебе это прилипнет, если можно так выразиться», — отметил Миранчук, добавив, что это касается эмоций и жестов. При этом россиянин подчеркнул, что не чувствует себя итальянцем.

Миранчук перешел в «Аталанту» летом 2020 года, заключив с командой контракт по схеме «4+1». Прошлый сезон хавбек провел в аренде в итальянском «Торино».

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      Ксения Курашкина
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