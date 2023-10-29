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10:30, 29 октября 2023Спорт

Усик назвал точную дату боя с Фьюри

Александр Усик заявил, что его бой с Тайсоном Фьюри состоится 23 декабря
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинский боксер Александр Усик назвал точную дату боя с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Top Rank Boxing.

«Да, 23 декабря. Я готов», — заявил Усик. При этом спортсмен не уточнил место проведения поединка.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. В издании добавили, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Ксения Курашкина
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