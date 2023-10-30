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20:57, 30 октября 2023Бывший СССР

Беженцы с Ближнего Востока попытались проникнуть в Абхазию

Секретарь СБ Шамба: беженцы с Ближнего Востока попытались проникнуть в Абхазию

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Группа беженцев с Ближнего Востока попыталась проникнуть в Абхазию из Грузии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, передает ТАСС.

По его словам, из-за войны на Ближнем Востоке первые арабские беженцы нелегально пересекли реку Ингур, однако были задержаны российскими пограничниками и переданы властям Абхазии. «По закону у нас полагается уголовное наказание за незаконное пересечение госграницы, но мы в отношении беженцев не стали применять такие меры», — отметил он.

Шамба обратил внимание на то, что Абхазии не удалось договориться с международными гуманитарными организациями о возвращении беженцев в Грузию. Секретарь Совбеза добавил, что в будущем республика может столкнуться с подобными случаями.

В спецслужбах Абхазии уточнили, что речь идет о группе из восьми человек, часть из них планировала в дальнейшем попасть в Россию, другая — в Германию. «В Грузии их обманывают, что можно спокойно через Абхазию проехать в Европу и, получив с них по 10-20 тысяч долларов, бросают и скрываются», — рассказали в спецслужбах, подчеркнув, что недавно была пресечена попытка незаконного пересечения границы группой из 14 человек из Грузии.

27 октября Израиль вторгся на территорию Газы. Затем палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Тель-Авив перешел к наземной военной операции в секторе Газа.

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