Четвертый спортсмен в истории достиг состояния в миллиард долларов

Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом, заработавшим миллиард долларов

Легендарный американский баскетболист Мэджик Джонсон стал четвертым спортсменом в истории, чье состояние достигло миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

64-летнему Джонсону принадлежат небольшие доли в двух футбольных, бейсбольном и женском баскетбольном клубах. По данным источника, его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Джонсон пополнил список, в который ранее вошли шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, 15-кратный победитель турниров серии «Мэйджор» гольфист Тайгер Вудс.

Джонсон — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Также он выигрывал Олимпийские игры 1992 года со сборной США.