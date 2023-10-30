Производители шоколада предупредили о частичном повышении цен

АКОРТ: некоторые производители в России решили повысить цены на шоколад

Ряд производителей шоколада в России уведомили торговые сети о предстоящем повышении цен. Об этом со ссылкой на представителей продавцов в комментарии РИА Новости рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, сети вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого конкретного решения и работают над тем, чтобы избежать резкого одновременного роста цен.

Караваев напомнил, что шоколад остается очень популярным у российских потребителей, а категория кондитерских изделий остается одним из лидеров по продажам. При этом торговые сети намерены сохранить промо-акции и программы лояльности, а значит, привлекательные цены сохранятся для всех категорий покупателей, говорить о общем повышении пока не приходится, утверждает глава АКОРТ.

Ранее стало известно о повышении стоимости бургеров в ресторанах быстрого питания. Так, в сети «Вкусно — и точка» они подорожали на 3-7 рублей по сравнению с концом сентября. Поводом для такой динамики стало повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на продукт.

Между тем в Министерстве финансов предложили поднять минимальную розничную цену (МРЦ) на алкоголь крепостью выше 28 градусов на 7,5 процента с 1 января 2024 года. В обновленном прогнозе Центробанка говорится, что по итогам 2023 года инфляция составит 7-7,5 процента.