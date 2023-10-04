Во «Вкусно — и точка» подняли цены на бургеры

В России начали дорожать гамбургеры на фоне повышения на них НДС до 20 процентов

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) на бургеры до 20 процентов с 1 октября спровоцировало рост цен на этот товар в ресторанах быстрого питания в России. О начавшемся повышении стоимости сообщает РИА Новости.

Так, по данным на 3 октября, в сети «Вкусно — и точка» бургеры подорожали на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября. Чизбургер стал стоить 62 вместо 59 рублей, цену на гамбургер подняли с 59 до 65 рублей, на чизбургер — с 71 до 78 рублей, а «Чикен Хит» обойдется покупателям в 114 вместо 109 рублей.

В то же время в ресторанах «Бургер Кинг» корреспонденты заметили снижение цен на некоторые бургеры. Например, чизбургер стал стоить 79,99 вместо 84,99 рубля, а гамбургер подешевел с 79,99 до 74,99 рубля. Большинство других позиций продается по прежней стоимости. Также остались без изменения цены на бургеры в ресторанах KFC и Rostic's — 59 рублей за чикенбургер и 94 рубля за чизбургер.

О повышении с 1 октября НДС для отдельных категорий фастфуда — гамбургеров, сэндвичей, чизбургеров, замороженной пиццы и других похожих блюд — Федеральная налоговая служба (ФНС) предупредила россиян в середине сентября. Ранее такие продукты можно было отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения, в результате чего владельцы предприятий быстрого питания платили НДС не 20 процентов, а 10.

Ранее сообщалось, что комбо-обед из «Биг Мака» (в российской сети «Вкусно — и точка» аналогичный бургер называется «Биг Хит»), картофеля фри и колы в России оказался самым дешевым среди всех стран «Большой двадцатки» (G20), перекус обойдется примерно в 294 рубля. На втором месте Индонезия, там за обед нужно отдать около 400 рублей (в пересчете на рубли по среднему курсу октября). Также наиболее доступные для потребителей обеды в McDonald's в Индии (там бургер можно купить только с курицей) — 515 рублей, и в Китае — 535 рублей.