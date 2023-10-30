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13:02, 30 октября 2023Экономика

В России объяснили отказ ввозить лекарства из Индии по параллельному импорту

Минпромторг объяснил отказ брать за рупии лекарства в Индии их низким качеством

Фото: Amit Dave / Reuters

Завоз в Россию по параллельному импорту лекарственных средств из Индии может негативно сказаться на здоровье граждан, потому что зачастую такие препараты слишком низкого качества. Таким образом на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ответили в Минпромторге, передает ТАСС.

Депутат предлагал решить проблему миллиардов рупий, которые российские компании получили за продажу партий нефти, но не могут вывести из страны, за счет лекарств и медицинских изделий.

Их производство развито в Индии, страна активно экспортирует медицинские товары. Однако в Минпромторге напомнили, что Индия и без дополнительных преференций входит в число основных поставщиков фармацевтической продукции в страну. В 2022 году Россия закупила индийских лекарств на сумму более чем 567 миллионов долларов, что составляет 13 процентов от импорта таких препаратов.

Проблема состоит в том, что почти половина из недоброкачественных средств зарубежного производства приходится именно на продукцию индийских предприятий. Таким образом, резкое увеличение поставок из Индии может привести к ухудшению качества обслуживания пациентов. В свою очередь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила, что ни лекарственных препаратов, ни медицинских изделий нет в перечне товаров, для которых применим механизм параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что российские государственные больницы в последний год увеличили закупки иностранных препаратов. За январь-июль их доля выросла на 6,7 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 63,4 процента.

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