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10:06, 13 сентября 2023Экономика

Государственные больницы стали закупать больше импортных препаратов

DSM Group: доля зарубежных фармкомпаний на рынке госзаказа достигла 63 процентов

Фото: David W Cerny / Reuters

Зарубежные фармацевтические компании с начала года нарастили долю на российском рынке госзаказа. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group пишут «Ведомости».

За январь-июль она увеличилась до 63,4 процента, на 6,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот показатель стал максимальным за последние шесть лет, в денежном выражении объем госзакупок импортных препаратов достиг 294 миллиардов рублей (313 миллиардов рублей — в прошлом году).

Среди компаний увеличили долю в поставках в государственные больницы швейцарская Roche (с 6,03 до 9,94 процента), американская Johnson & Johnson (с 4,24 до 5,91 процента) и британо-шведская AstraZeneca (с 4,19 до 5,11 процента). Совокупный объем госзакупок у трех компаний за январь-июль 2023 года составил 97,2 миллиарда рублей (80 и 59 миллиардов в 2022 и 2021 годах соответственно).

Рост доли иностранных фармкомпаний в госконтрактах эксперты объясняют нежеланием бизнеса крупный российский рынок. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает его общий объем в первом полугодии в 424 миллиарда рублей

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Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов отмечает, что в последние годы госсегмент российского фармацевтического рынка расширяется в том числе за счет включения в бюджетные расходы оплаты лечения ряда тяжелых заболеваний, требующих дорогостоящих препаратов. Так, для фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями, «Круг добра» было выделено более 100 миллиардов рублей. Эти деньги направляются, в частности, за закупку таких уникальных импортных препаратов, как золгенсма для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА).

Шуляк добавил, что пока заменить зарубежные препараты на российские невозможно — более 90 процентов инновационных лекарств производятся за границей. К тому же иностранный бизнес продолжает активно продвигать свою продукцию среди представителей российского медицинского сообщества, добавил он. Шуляк объяснил, что формирование мнения врачей о препарате очень важно, так как в итоге медики могут повлиять на решение о закупках.

Ранее RNC Pharma сообщила о тотальной зависимости российских производителей лекарств от импорта — до 80 процентов используемого сырья в отрасли поступает из-за границы. При этом более двух третей поставок идут из Китая и Индии. Зачастую российские компании, называющие себя производителями сырья и лекарств, импортируют субстанции из Китая и переоформляют их как выпущенные внутри страны, заявил глава Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.

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