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21:15, 30 октября 2023Культура

Фестиваль «Дягилев P. S.» откроет новая программа Алексея Гориболя

Фестиваль искусств «Дягилев P. S.» откроет новая программа пианиста Гориболя

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новая авторская программа «Любовь поэта» пианиста и музыкального продюсера Алексея Гориболя, откроет XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев P. S.», который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что программа вступает в диалог с одним из событий программы, выставкой «Суд Париса. Рождение богини» в Шереметевском дворце — Музее музыки. В афише театрализованного вечера — сочинения Карла Марии фон Вебера, Густава Малера, Роберта Шумана, Антона Аренского, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского, Леонида Десятникова.

«Любовь поэта» исполнят: Алексей Гориболь — рояль, пианист Павел Коновалов, артист БДТ имени Товстоногова Тарас Бибич и солисты оркестра musicAeterna Владислав Песин и Алексей Жилин. Участвуют также баритон Борис Пинхасович и сопрано Альбина Латипова.

Узнать все подробности о мероприятии и приобрести билеты можно на официальном сайте «Дягилев. P.S.».

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      Сергей Равин
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