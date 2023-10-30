Фестиваль «Дягилев P. S.» откроет новая программа Алексея Гориболя

Фестиваль искусств «Дягилев P. S.» откроет новая программа пианиста Гориболя

Новая авторская программа «Любовь поэта» пианиста и музыкального продюсера Алексея Гориболя, откроет XIV Международный фестиваль искусств «Дягилев P. S.», который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что программа вступает в диалог с одним из событий программы, выставкой «Суд Париса. Рождение богини» в Шереметевском дворце — Музее музыки. В афише театрализованного вечера — сочинения Карла Марии фон Вебера, Густава Малера, Роберта Шумана, Антона Аренского, Сергея Прокофьева, Исаака Дунаевского, Леонида Десятникова.

«Любовь поэта» исполнят: Алексей Гориболь — рояль, пианист Павел Коновалов, артист БДТ имени Товстоногова Тарас Бибич и солисты оркестра musicAeterna Владислав Песин и Алексей Жилин. Участвуют также баритон Борис Пинхасович и сопрано Альбина Латипова.

Узнать все подробности о мероприятии и приобрести билеты можно на официальном сайте «Дягилев. P.S.».