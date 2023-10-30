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09:58, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков

Сергей Меликов прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков и оценил ущерб

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков и оценил ущерб. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации республики.

Он заверил, что работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни. По данным Меликова, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование.

«Сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными. Думаю, что, максимум, в течение 2-3 дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен», — подчеркнул глава Дагестана.

До этого в Совфеде заявили, что реакция силовиков на массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту должна быть предельно жесткой. По мнению сенатора Андрея Клишаса, участники и организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности.

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      Анна Щербакова
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