Глава Дагестана прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков

Сергей Меликов прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков и оценил ущерб

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл в аэропорт Махачкалы после беспорядков и оценил ущерб. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации республики.

Он заверил, что работу воздушной гавани восстановят в ближайшие дни. По данным Меликова, в терминале внутренних рейсов сохранено все для стабильной работы комплекса, а в международном терминале незначительно пострадало оборудование.

«Сегодня с директором аэропорта обошли все точки, которые после вчерашних событий могут быть проблемными. Думаю, что, максимум, в течение 2-3 дней весь функционал нашего аэропорта будет восстановлен», — подчеркнул глава Дагестана.

До этого в Совфеде заявили, что реакция силовиков на массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту должна быть предельно жесткой. По мнению сенатора Андрея Клишаса, участники и организаторы должны быть привлечены к уголовной ответственности.