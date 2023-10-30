Полиция обнаружила на парковке стадиона «Наполи» тело

Пытавшегося попасть на стадион «Наполи» безбилетника нашли без признаков жизни

Итальянская полиция обнаружила на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» тело. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, 42-летний мужчина без признаков жизни находился в районе гостевого сектора. Правоохранители предполагают, что безбилетник пытался незаконно попасть на трибуны, но сорвался с высоты в 20 метров. Отмечается, что на стадион пытался попасть еще один человек, однако ему помешала упавшая балка.

Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Наполи». 29 октября команда проводила матч с «Миланом» в рамках чемпионата Италии (2:2).