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16:28, 30 октября 2023Спорт

Полиция обнаружила на парковке стадиона «Наполи» тело

Пытавшегося попасть на стадион «Наполи» безбилетника нашли без признаков жизни

Фото: Mister No / Wikimedia

Итальянская полиция обнаружила на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона» тело. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Как сообщает источник, 42-летний мужчина без признаков жизни находился в районе гостевого сектора. Правоохранители предполагают, что безбилетник пытался незаконно попасть на трибуны, но сорвался с высоты в 20 метров. Отмечается, что на стадион пытался попасть еще один человек, однако ему помешала упавшая балка.

Стадион является домашней ареной футбольного клуба «Наполи». 29 октября команда проводила матч с «Миланом» в рамках чемпионата Италии (2:2).

Андрей Стрельцов
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