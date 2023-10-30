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13:19, 30 октября 2023Путешествия

Авиакомпания отменила рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков

Red Wings заменила рейсы из Махачкалы в Тель-Авив после беспорядков в аэропорту

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Авиакомпания Red Wings приняла решение отменить рейсы между Дагестаном и Израилем после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

Один из планировавшихся рейсов в Дагестан должен был состояться 1 ноября, однако вместо этого компания предложила пассажирам перелет из Тель-Авива в Сочи 2 ноября. Кроме того, перелет Жуковский — Махачкала — Тель-Авив также отменен, его заменили рейсом Домодедово — Сочи — Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что аэропорты в городах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) работают в штатном режиме после ситуации в Махачкале.

Вечером 29 октября сотни агрессивно настроенных людей ворвались в аэровокзал Махачкалы. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива. Авиагавань закрыли на вылет и прилет предварительно до 02:59 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.

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      Зарина Дзагоева
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