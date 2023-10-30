Полковник назвал главные ошибки украинской армии в зоне СВО

Полковник Кнутов назвал недооценку ВС РФ одной из главных ошибок ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили ряд ошибок, которые не позволили достичь победы в контрнаступлении. В частности, не были учтены особенности линии обороны, возможности России по наполнению войск беспилотниками. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Не были учтены сплошные линии обороны, которые во многом были построены с учетом опыта Великой Отечественной войны, боев на Курской дуге. Также не учтены и мощные минные поля, танковые рвы, укрепления. Украина и офицеры НАТО, которые вели управление контрнаступлением, почему-то решили, что на этот опыт Великой Отечественной не стоит обращать внимания», — заметил Кнутов.

Также, по мнению военного, ВСУ недооценили возможности России по наполнению войск беспилотной авиацией. Речь как о дронах-камикадзе, так и об обычных беспилотниках, осуществляющих разведку.

«Кроме того, Россия имеет преимущество в количестве артиллерийских стволов. Да, они стреляют на меньшее расстояние, но это все равно преимущество. У нашей страны есть и фронтовая авиация, которая обеспечивает поражение войск на линии сосредоточения. Другое преимущество — это наличие высокоточного дальнобойного оружия», — считает полковник.

Он объяснил, что благодаря этому России удавалось наносить удары по коммуникациям, по местам сосредоточения боевой техники, по местам производства, а также ограничивать поставки оружия, боеприпасов, резервов на передовую.

Но главное — это стратегия, которую мы выбрали. Обескровливание и изматывание противника. Войну на истощение Россия, однозначно, выиграла. Украина несет огромные потери как в технике, так и в личном составе Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

По словам Кнутова, мобилизационный потенциал Украины, мужское население от 25 до 40 лет, значительно сократилось. Остались либо слишком молодые люди, либо пожилые мужчины, для которых служба в армии обременительна в силу физических возможностей.

«Мы можем достичь результатов, просто оставаясь на текущих позициях. Как только человеческий потенциал Украины опустится до критичного уровня, стране не останется ничего, кроме переговоров. Думаю, это произойдет где-то за год», — заключил военный.

Ранее полковник ВСУ в отставке из «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что контрнаступление Украины останавливается на трех направлениях. «Наступление на азовском направлении остановлено, следующим этапом будут Купянск и Авдеевка», — сказал военный.