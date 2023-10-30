Крымский мост перекрыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Причина приостановки не уточняется. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

14 октября вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что Крымский мост полностью восстановили. По его словам, ремонтные работы завершились на 18 дней раньше срока. Он напомнил, что ремонт длился менее трех месяцев — за это время были демонтированы два поврежденных пролета, их заместили новым дорожным полотном.

29 октября движение автомобилей по Крымскому мосту также было приостановлено. Его возобновили приблизительно через час.