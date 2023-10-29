Автомобильное движение по Крымскому мосту перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Керчи перекрыли

Автомобильное движение по Крымскому мосту со стороны Керчи снова перекрыли. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Новое сообщение о временной приостановке движения по Крымскому мосту появилось в 11:34. Автомобилистов, оказавшихся в это время на объекте, призвали сохранять спокойствие. Помимо этого, как утверждается, им рекомендовали следовать указаниям специалистов транспортной безопасности.

22 октября движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали дважды. Если сначала его перекрыли к утру, то позже это произошло к 16:00. В тот момент в очереди со стороны Тамани находилось 180 транспортных средств. В пробке автомобили стоят около часа.

В середине октября Крымский мост был полностью восстановлен. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что восстановительные работы на объекте закончились на 18 дней раньше намеченного срока. Ремонт проводился после того, как 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост.