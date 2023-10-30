Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Зеленский хочет атаковать Курскую АЭС из-за отчаяния

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за потери западной поддержки. Об этом они высказался в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По мнению Макговерна, у Зеленского остался последний бросок.

«Мне, действительно, беспокоит то, что он сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», — отметил он.

Эксперт добавил, что подобные действия приведут к серьезным последствиям. Поэтому он выразил надежду, что Европа сможет удержать Зеленского от подобных планов для предотвращения катастрофы. Макговерн допустил, что Украине грозит прекращение существования, поскольку страны больше станут помогать Израилю, а не Киеву.

26 октября беспилотник ВСУ врезался в Курскую АЭС. Один из дронов врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены, а два других упали на комплекс административных зданий станции. Выяснилось, что БПЛА были начинены взрывчаткой С-4 с поражающими элементами.