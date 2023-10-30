Прибитая к доске сварщиком россиянка пришла в сознание

Ura.ru: екатеринбурженка, которую сожитель прибил к доске, пришла в сознание

Жительница Екатеринбурга, ноги которой сожитель-сварщик прибил к доске, пришла в сознание в больнице. Об этом сообщил агентству Ura.ru источник, знакомый с ситуацией.

Он отметил, что врачи оценивают состояние россиянки как стабильно тяжелое. Женщина уже может самостоятельно принимать легкую пищу, пояснил собеседник.

Сейчас у пострадавшей выявили стадию регресса (стадию заболевания, во время которой происходит убыль симптомов болезни и наступает полное выздоровление), подчеркнул источник.

До этого подруга жительницы Екатеринбурга рассказала, что у той после истязаний нет лица и волос.

Мать горожанки заявила, что пара встречалась около полугода, а потом женщина рассталась с избранником. 24 октября сожитель подкараулил возлюбленную возле дома на улице Индустрии и вывез в автосервис на проспекте Космонавтов, где работал сварщиком. Там он зверски избил несчастную и поджег.

Россиянке пришлось устроить ДТП, чтобы спастись от своего мужчины, который просил отвезти его в соседний город. Он сначала прибил ее ноги гвоздями к доске, чтобы не сопротивлялась избиениям, а затем освободил, облил бензином и поджег.

Испугавшаяся за свою жизнь жительница Екатеринбурга согласилась подвезти нападавшего на машине, а по дороге при первой возможности устроила аварию.