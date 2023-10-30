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12:24, 30 октября 2023Путешествия

Раскрыто число находящихся в Дагестане туристов

АТОР: в Дагестане находятся несколько тысяч организованных туристов

Фото: Yulia Arnaut / Unsplash

В настоящее время в Дагестане находятся несколько тысяч организованных туристов. Число путешественников ТАСС раскрыл вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, если аэропорт Махачкалы не откроют в течение суток, то для их возвращения могут быть использованы авиагавани других северокавказских республик.

«На Кавказе достаточное количество аэропортов, которые продолжают работу, — пояснил он. — Ближайший, по-моему, Грозный, несколько часов езды. Если аэропорт [Махачкалы] завтра не откроется, будем перевозить в действующие аэропорты, предоставим трансфер бесплатный».

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Более того, Ромашкин заявил, что сложившаяся ситуация вряд ли отразится на турпотоке в Дагестан. При этом, как отметил специалист, имиджевые потери неизбежны. Пока аннуляций путевок не регистрируется, однако изменения возможны во второй половине дня.

Ранее в октябре сообщалось, что аэропорты в городах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) работают в штатном режиме после беспорядков в Махачкале. Так, в частности, стало известно, что стабильная ситуация наблюдается в Грозном, Магасе и Владикавказе.

Вечером в воскресенье, 29 октября, сотни агрессивно настроенных людей ворвались в аэровокзал Махачкалы. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива. Авиагавань закрыли на вылет и прилет предварительно до 02:59 по московскому времени 31 октября. В результате беспорядков пострадали 20 человек.

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      Фариза Бацазова
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