Российская девушка-боец ММА рассказала о знакомствах в соцсетях

Российская девушка-боец ММА Янькова рассказала, что с ней знакомятся в соцсетях

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова в интервью «Ленте.ру» рассказала о знакомствах в социальных сетях.

«У меня была история, когда один тренер, с которым мы лично не были знакомы, написал мне что-то смешное. Мы начали общаться, потом тренироваться вместе. Но если бы у нас не было общих знакомых, возможно, я бы и не стала ему отвечать», — отметила спортсменка.

При этом Янькова добавила, что не приемлет знакомств с романтическим подтекстом. «В соцсетях я этого вообще не воспринимаю», — призналась она.

32-летняя Янькова известна по выступлениям в Bellator и Fight Nights. На ее счету пять побед и одно поражение в профессиональных ММА. Она совмещает спортивную карьеру с работой телеведущей.

В апреле Янькова говорила, что хотела обратиться к психологу после интервью, которое она брала у бойца Александра Емельяненко. «Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: "Следующий вопрос! Следующий вопрос!"» — отметила спортсменка.