Российская девушка-боец ММА Янькова оценила возможный отъезд из страны

Российская девушка-боец ММА Янькова рассказала, что ей комфортно на родине

Российская девушка-боец ММА Анастасия Янькова оценила возможный отъезд из страны. Об этом она рассказала в интервью «Ленте.ру».

По словам Яньковой, в данный момент ей комфортно на родине. «У меня нет ощущения, что я живу здесь и все — никуда отсюда не уеду. И сейчас могла бы жить в другом месте, но мне нравится все то, что сейчас есть в России. Любимая работа, возможность заниматься чем я хочу», — сказала она.

При этом спортсменка отметила, что не может сказать, поменяется ли ее мнение в будущем. «Нельзя даже исключать такого варианта, что меня перекроет и я захочу жить где-нибудь на острове, лепить вазы и горшки», — добавила Янькова.

32-летняя Янькова выступала в промоушенах Bellator и Fight Nights. На ее счету пять побед и одно поражение в карьере. Она совмещает спортивную карьеру с работой телеведущей.

В апреле 2023 года Янькова говорила, что хотела обратиться к психологу после интервью, которое она брала у бойца Александра Емельяненко. «Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал. И не совсем была готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: "Следующий вопрос! Следующий вопрос!"» — отметила спортсменка.