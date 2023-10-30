Среда обитания
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13:11, 30 октября 2023Среда обитания

Российским регионам захотели разрешить перерабатывать отходы со стройки

Москва предложила передать регионам полномочия по обращению с отходами

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Московская мэрия предложила передать регионам полномочия по обращению с отходами III–V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя аппарата правительства Москвы на расширенном заседании комитета по экологии Госдумы.

Речь идет об отходах после строительства и капремонта, отработанном моторном масле и автопокрышках, продуктах жизнедеятельности домашнего скота и птицы, бытовой технике и электронике, текстиле и бумаге.

Как объяснил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, регионам предлагается самим устанавливать правила по отходам. Они смогут решать, как должно происходить обращение с ними с учетом потребностей самого субъекта. Также они смогут создавать региональные информационные системы обращения с отходами либо использовать федеральную информационную систему, которую в настоящее время разрабатывает РЭО. Предложенные изменения помогут сделать отрасль прозрачнее и предпринять дополнительные шаги в построении экономики замкнутого цикла, объяснил Буцаев.

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В настоящее время не относящиеся к ТКО отходы не входят в зону ответственности регионального оператора. Они должны вывозиться по отдельному договору с регоператором или другой организацией, у которой есть лицензия. Обязанность заключить такой договор возлагается на отходообразователя. Инициативой предлагается создать реестр объектов обращения с такими отходами, а полномочия по транспортировке возложить на лиц, включенных в специальный реестр операторов.

Как указал председатель РЭО Рашид Исмаилов, у регионов действительно присутствует запрос на передачу полномочий по обращению с отходами. Он считает, что на уровне субъекта было бы эффективно регулировать обращение таких видов отходов, но уверен, что их учет должен быть интегрирован в федеральные системы.

Инициативу не поддержали в Росприроднадзоре. Там предложили разработать единые для требования по переработке отходов для всех регионов на федеральном уровне. В ходе обсуждения замминистра природных ресурсов Дмитрий Тетенькин заявил, что в России ежегодно вырабатывается 8,5 миллиарда тонн отходов III–V классов опасности.

Ранее Российский экологический оператор сообщил, что 23 российских региона провалили мусорную реформу и не могут достичь плановых показателей этого федерального проекта. Отмечалось, что Уральский и Южный регионы отправили на обработку, утилизацию и захоронение наименьшее количество твердых коммунальных отходов.

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      Мария Черкасова
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