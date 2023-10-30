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00:35, 30 октября 2023Наука и техника

Рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 400-летние бомбы из камня

Live Science: рядом с Великой Китайской стеной нашли 400-летние бомбы из камня

Фото: Vasilii Smirnov / Global Look Press

Рядом с Великой Китайской стеной обнаружили 59 бомб времен династии Мин из камня, их возраст достигает 400 лет. Об этом рассказал Live Science.

Снаряды нашли возле участка стены в Бадалине примерно в 80 километрах от Пекина, он был построен правителями династии Мин в XVI веке. Помимо каменного основания, в них есть по одному отверстию, в которое засыпался порох. Такие бомбы можно было поджигать и сбрасывать на противника с высоты, это было обычным оружием охранников стены. Состав пороха позволял добиться максимального взрыва.

По мнению ученого Тонио Андраде из Университета Эмори в Атланте, находка показывает, насколько разнообразным стало пороховое оружие практически сразу после изобретения пороха (он был создан в Китае в 900-х годах). Андраде называет династию Мин первой в мире «пороховой империей».

Ранее в Великобритании искатели сокровищ нашли клад с золотыми монетами возрастом две тысячи лет. Такая находка стала первой на территории региона.

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      Александра Синицына
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