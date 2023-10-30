Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:59, 30 октября 2023Экономика

Китай назвали проигравшим в торговой войне с Австралией

Bloomberg: Китай решил помириться с Австралией после трех лет торговой войны

Фото: Eilis Garvey / Unsplash

Австралия и Китай на этой неделе объявят о примирении в торговой войне, фактически объявленной Пекином три года назад, хотя Канберра под давлением так и не пошла на существенные уступки. Об этом свидетельствует первый с 2016 года визит премьер-министра Австралии Энтони Албанезе в КНР, пишет Bloomberg.

Китайские власти хотели наказать своего торгового партнера за призывы к расследованию по происхождению пандемии COVID-19, запрет на деятельность технологической корпорации Huawei, критику нарушений прав человека и отказ принять инвестиции в чувствительные отрасли.

Ни один из ключевых пунктов Австралия не выполнила, а некоторые уступки, например, отмена тарифов на ветряные турбины или разрешение китайской фирме продлить аренду порта, не выглядят существенными. Таким образом, можно сделать вывод, что Китай признал себя проигравшим в этом противостоянии.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

Ранее Пекин отменил ключевые решения, с помощью которых предполагал надавить на Австралию. Страна возобновила закупку угля и древесины, отказалась от тарифов на ячмень и даже готова пересмотреть тарифы на вино. Также китайские власти отпустили гражданина Австралии, обвиненного в шпионаже, что было расценено как жест доброй воли.

Эксперты отмечают, что ситуация заставляет пересмотреть возможности Китая выдерживать длительное противостояние. В частности, сотрудник Австралийского национального университета Даррен Лим заметил, что опыт его страны доказывает возможность обойтись без серьезных политических уступок для улучшения отношений с Китаем.

Некоторые национальные предприятия действительно испытали трудности, но в целом экономика страны остается в хорошем состоянии и смогла пережить охлаждение отношений. По его мнению, этот опыт должен послужить примером для других стран.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

      На парковке стадиона «Наполи» обнаружили тело безбилетника

      Москвичам предсказали рекордное тепло

      Россиянам назвали способы защититься от отравления кишечной палочкой

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

      Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

      Россиянам раскрыли уловки агрегаторов такси

      Атакована очередная военная база США на Ближнем Востоке

      В Госдуме ответили на блокировку российских СМИ в Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости