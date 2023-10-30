Китай назвали проигравшим в торговой войне с Австралией

Bloomberg: Китай решил помириться с Австралией после трех лет торговой войны

Австралия и Китай на этой неделе объявят о примирении в торговой войне, фактически объявленной Пекином три года назад, хотя Канберра под давлением так и не пошла на существенные уступки. Об этом свидетельствует первый с 2016 года визит премьер-министра Австралии Энтони Албанезе в КНР, пишет Bloomberg.

Китайские власти хотели наказать своего торгового партнера за призывы к расследованию по происхождению пандемии COVID-19, запрет на деятельность технологической корпорации Huawei, критику нарушений прав человека и отказ принять инвестиции в чувствительные отрасли.

Ни один из ключевых пунктов Австралия не выполнила, а некоторые уступки, например, отмена тарифов на ветряные турбины или разрешение китайской фирме продлить аренду порта, не выглядят существенными. Таким образом, можно сделать вывод, что Китай признал себя проигравшим в этом противостоянии.

Ранее Пекин отменил ключевые решения, с помощью которых предполагал надавить на Австралию. Страна возобновила закупку угля и древесины, отказалась от тарифов на ячмень и даже готова пересмотреть тарифы на вино. Также китайские власти отпустили гражданина Австралии, обвиненного в шпионаже, что было расценено как жест доброй воли.

Эксперты отмечают, что ситуация заставляет пересмотреть возможности Китая выдерживать длительное противостояние. В частности, сотрудник Австралийского национального университета Даррен Лим заметил, что опыт его страны доказывает возможность обойтись без серьезных политических уступок для улучшения отношений с Китаем.

Некоторые национальные предприятия действительно испытали трудности, но в целом экономика страны остается в хорошем состоянии и смогла пережить охлаждение отношений. По его мнению, этот опыт должен послужить примером для других стран.