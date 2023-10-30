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17:46, 30 октября 2023Спорт

Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

Тренер Божович заявил, что тюрьма оказала большое влияние на футболиста Кокорина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) Миодраг Божович рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина. Его слова приводит Sport24.

«Ситуация с тюрьмой оказала большое влияние на Кокорина. Играть на Кипре — абсолютно бессмысленно для его таланта. Он мог сделать больше, но такова судьба — ничего не поделаешь», — заявил специалист. По мнению тренера, Кокорин до сих пор не смог восстановиться и вернуться на свой уровень, поэтому и не заиграл в Италии.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Сезон-2022/2023 нападающий провел в аренде в кипрском «Арисе», став в ее составе победителем национального первенства. 5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в годовую аренду у итальянского клуба.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с еще одним футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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      Анастасия Борисова
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