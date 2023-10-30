В ДНР пригласили участников беспорядков в Махачкале в зону СВО

Гагин пригласил участников беспорядков в Махачкале бороться со злом в зоне СВО

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин пригласил участников беспорядков в аэропорту Махачкалы бороться со злом в зоне специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости.

«Ребята, если вы хотите бороться с фашизмом, бороться действительно со злом и с нечестью, — милости просим, ждем вас на линии боевого соприкосновения в Донбассе», — сказал Гагин.

Ранее отправиться в зону СВО призвал участников беспорядков в махачкалинском аэропорту глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, так они смогут реабилитировать себя в глазах общества.

Вечером 29 октября толпа агрессивно настроенных дагестанцев прорвалась в аэропорт Уйташ в ожидании рейса из Тель-Авива. Поиск евреев среди пассажиров обернулся массовыми беспорядками.