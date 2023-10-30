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10:35, 30 октября 2023Россия

Глава Дагестана назвал участникам беспорядков способ «отмыться от позора»

Глава Дагестана Меликов предложил участникам беспорядков отправиться на СВО

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

Участники беспорядков в махачкалинском аэропорту смогут реабилитировать себя в глазах общества, если примут участие в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава республики Сергей Меликов, его цитирует РИА Новости.

29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Махачкалы. Известно о 20 пострадавших, в том числе среди сотрудников полиции.

Подписание контракта с Минобороны позволит участникам беспорядков «отмыться от позора», считает Меликов. «Я буду это только приветствовать», — добавил он.

Ранее глава Дагестана заявил о причастности Киева к массовым беспорядкам в республике. По его словам, пришедшие к аэропорту жители республики предали российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

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      Алан Босиков
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