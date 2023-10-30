В Москве сын замгендиректора компании «Еврохим» ушел на олимпиаду и пропал

В Москве сын топ-менеджера Твердохлеба ушел на олимпиаду по математике и пропал

В Москве сын замгендиректора международной компании «Еврохим» Сергея Твердохлеба ушел на олимпиаду по математике и пропал. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По информации издания, 17-летний юноша накануне вышел из дома и поехал в школу в Вартовском переулке на олимпиаду. Мать с братом были в другом городе, дома старшеклассника ждал только отец, топ-менеджер крупной химической компании.

Подросток отпросился у отца погулять, однако не появился ни через час, ни через два. Москвич заволновался и связался с сыном в одном из мессенджеров. Школьник пояснил отцу, что проводит время в их второй столичной квартире. Но у топ-менеджера возникло сомнение — он проверил геолокацию ребенка по специальному приложению и понял, что тот его обманывает.

Твердохлеб выехал по адресу и убедился, что сына там нет. После этого юноша ответил встревоженным голосом на звонок родственника и объяснил, что находится с незнакомцами на проспекте 60-летия Октября. Бизнесмен поехал по адресу, осмотрел все этажи и квартиры, однако сына так и не нашел.

Твердохлеб обратился с заявлением в полицию. Как утверждает Baza, геопозиция его сына определялась в городе Барыбино.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 13-летняя школьница сбежала из дома замуж и пропала. Мать и отец россиянки допустили, что девочку могли украсть родственники-цыгане.

