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16:55, 30 октября 2023Культура

Волочкова избежала наказания за полушпагат на истребителе

Балерина Анастасия Волочкова избежала наказания за полушпагат на истребителе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова избежала уголовного наказания за фотографию с закинутой на военный советский истребитель Ла-5 в полушпагате ногой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, СК и МВД закончили проверку в отношении танцовщицы и не нашли оснований для лишения свободы артистки за осквернение символов воинской славы России, так как самолет, на котором позировала Волочкова, использовался только для съемок фильмов и не является памятником Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России.

Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5. Они потребовали от нее извинений, а полиция начала проверку в отношении артистки.

Позже в беседе с «Лентой.ру» артистка отметила, что самолет был бутафорским.

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