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10:23, 31 октября 2023Спорт

АПЛ расследует трансферы футболистов из «Анжи» в «Челси»

АПЛ расследует трансферы Виллиана и Самюэля Это'О из «Анжи» в «Челси»
Виллиан

Виллиан. Фото: Reuters

Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода форварда Самюэля Это'О и полузащитника Виллиана из махачкалинского «Анжи» в лондонский «Челси». Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что при подписании контрактов с игроками в 2013 году англичане совершили некие тайные выплаты российским организациям, не связанным с футболом. На это обратили внимание нынешние владельцы «Челси». При этом отмечается, что Виллиан и Это'О вряд ли были в курсе тонкостей оформления их переходов.

26 мая 2022 года стало известно, что российский миллиардер Роман Абрамович, владевший «Челси» с лета 2003-го, продал команду консорциуму Тодда Боэли. Отмечалось, что сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов.

«Челси» заплатил за Виллиана 35,5 миллиона евро. Это'О присоединился к синим на правах свободного агента.

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      Алексей Гусев
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