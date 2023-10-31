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18:20, 31 октября 2023Ценности

Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото

Фото: @gucci

Американская певица Билли Айлиш показала откровенное декольте на фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

21-летняя исполнительница снялась для итальянского модного дома Gucci, представ на одном из фото в откровенном наряде. Так, она надела бежевые брюки и белую майку с глубоким вырезом и наклонилась в сторону камеры, демонстрируя бюст. Кроме того, звезда распустила окрашенные в черный цвет волосы, надела серебристые кольца, браслет и цепь.

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Артистка позировала с сумкой модели Horsebit 1995, которая впервые в истории марки выполнена без применения натуральной кожи. Известно, что вместо нее использовался инновационный материал бренда Demetra.

Раннее в октябре Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Так, она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.

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      Карина Черных
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