Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:47, 31 октября 2023Мир

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за Палестины

МИД Боливии: разрываем дипотношения с Израилем из-за конфликта в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили в МИД южноамериканской страны, передает The Jerusalem Post.

В Боливии считают, что Израиль совершает преступления против человечности в ходе военной операции в Газе. С подобными обвинениями в адрес еврейского государства выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее к подобному шагу призывал бывший президент страны Эво Моралес, который назвал Израиль террористическим государством. По его словам, в Палестине происходит настоящий геноцид.

По данным Минздрава Палестины, в результате израильских ударов погибли более восьми тысяч человек, половина из них — дети.

В 2009 году Боливия также разрывала отношения с Израилем из-за ударов по Газе, они были восстановлены только в 2020-м.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Дагестане начались аресты после погрома в аэропорту. Беспорядки нанесли ущерб в сотни миллионов рублей

      В Госдепе оценили готовность ХАМАС прекратить огонь

      Ученые назвали лучшее время для тренировок в целях снижения веса

      Глава ФБР обвинил Иран в планировании покушений на американских чиновников

      Россиянам станет проще банкротиться

      В Пентагоне назвали срок подготовки украинских летчиков на F-16

      В части регионов России начался новый этап призыва в армию

      Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира 2034 года

      Израильские супермаркеты прекратили импорт из Турции после высказываний Эрдогана

      Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за Палестины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости