Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за Палестины

МИД Боливии: разрываем дипотношения с Израилем из-за конфликта в Газе

Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщили в МИД южноамериканской страны, передает The Jerusalem Post.

В Боливии считают, что Израиль совершает преступления против человечности в ходе военной операции в Газе. С подобными обвинениями в адрес еврейского государства выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее к подобному шагу призывал бывший президент страны Эво Моралес, который назвал Израиль террористическим государством. По его словам, в Палестине происходит настоящий геноцид.

По данным Минздрава Палестины, в результате израильских ударов погибли более восьми тысяч человек, половина из них — дети.

В 2009 году Боливия также разрывала отношения с Израилем из-за ударов по Газе, они были восстановлены только в 2020-м.