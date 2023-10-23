В Боливии предложили объявить Израиль террористическим государством

Экс-глава Боливии Моралес потребовал объявить Израиль государством-террористом

Правительство Боливии должно объявить Израиль террористическим государством и разорвать с ним отношения. С таким предложением выступил бывший боливийский президент и глава левой партии «Движение к социализму» Эво Моралес в соцсети X (бывшая Twitter).

Кроме того, по его словам, власти страны должны «четко и решительно» осудить геноцид палестинских граждан. «Геноцид в Палестине допустить нельзя. Израиль должен быть объявлен террористическим государством», — считает политик.

Он отметил, что отношения между Боливией и Израилем были разорваны в 2005 году, однако затем были восстановлены. «После государственного переворота в ноябре 2019 года, поддержанного США, [временный президент Жанин] Аньес, подчиняясь приказам империи, восстановила отношения с Израилем», — написал Моралес.

Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС атаковала Израиль. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.