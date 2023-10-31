В Европе открыли уродливый фонтан за миллионы евро

Австрийцы сочли новый фонтан неоправданно дорогим уродством

В столице Австрии в честь 150-летия городского источника родниковой воды открыли необычный фонтан. Жители Вены остались недовольны арт-объектом, считая его не только дорогостоящим, но и просто уродливым, пишет местное издание eXXpress.at.

Фонтан диаметром 7,5 метра состоит из 33 антропоморфных фигур, усевшихся в круг и смотрящих на прохожих. При этом различить лица этих фигур невозможно. Некоторые из них похожи на роботов, другие — на груду булыжников, третьи — на человека-Мишлена. Сходство отметили пользователи соцсети X (бывший Twitter). Новую достопримечательность называют итогом деградации «искусства до пердежа» и сравнивают с фонтаном Афины Паллады 1902 года постройки. По мнению европейцев, новый арт-объект демонстрирует победу коррупции и дурновкусия.

Фонтан изготовлен для компании Favoriten творческим объединением Gelatin. Группа художников уже прославилась резонансным фонтаном в Зальцбурге. Он представлял собой мужчину, мочившегося себе в рот. По многочисленным просьбам горожан фонтан был демонтирован.

На открытии новой венской достопримечательности присутствовали мэр города Михаэль Людвиг и президент Александр Ван дер Беллен. Стоимость фонтана составила 1,8 миллиона евро, средства на постройку были выделены из городского бюджета. Жители Вены возмущены тем, что их налоги были неоправданно потрачены в то время, как население едва сводит концы с концами из-за инфляции и подорожавшего электричества.

Ранее у озера Сенеж в Подмосковье возвели девятиметровый арт-объект «Талмуд». Он представляет собой столб из трех тысяч полированных до блеска листов стали. Название хоть и несет в себе религиозный смысл, служит, скорее, метафорой. Скульптура, по замыслу художника, олицетворяет человеческое познание, простирающееся в бесконечность.