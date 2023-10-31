Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира 2034 года

Инфантино подтвердил, что чемпионат мира 2034 года пройдет в Саудовской Аравии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал место проведения чемпионата мира 2034 года. Его слова приводит аккаунт организации в социальной сети X (бывшее название Twitter).

Инфантино подтвердил, что в 2034 году мундиаль примет Саудовская Аравия. Ранее агентство Reuters сообщило, что Австралия отказалась от заявки на проведение турнира. Таким образом, заявка Саудовской Аравии осталась единственной.

В 2026 году чемпионат мира организуют Канада, Мексика и США. Следующий мундиаль-2030 впервые в истории пройдет сразу в шести странах: Марокко, Португалии, Испании, Аргентине, Парагвае и Уругвае.

8 октября бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал формат проведения чемпионата мира-2030, назвав абсурдом разрыв турнира на три континента. «Исторически так складывается, что чемпионат мира 2030 года должен принадлежать исключительно Южной Америке. Финальная часть такого турнира должна быть компактным мероприятием», — объяснил он.