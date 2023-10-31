Глава IIHF назвал главную связанную с Россией заботу федерации

Тардиф назвал принятие решения по Федотову главной связанной с РФ заботой IIHF

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф назвал главную заботу организации на данный момент, связанную с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это скорое принятие решения дисциплинарным советом федерации по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова. 14 августа IIHF дисквалифицировала вратаря на четыре месяца, однако Континентальная хоккейная лига (КХЛ) все равно допустила его к матчам турнира.

До этого Тардиф напомнил, что отстранение голкипера действует с 1 сентября. «Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело», — отмечал функционер.

1 июля Федотов подписал контракт с ЦСКА. В НХЛ выразили недовольство решением, так как оно нарушает действующее соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в мае 2022 года. Тогда же россиянин пытался вылететь в США, но его задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого игрока направили на прохождение службы в Военно-морской флот России. Спустя год спортсмена демобилизовали.