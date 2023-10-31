Месси прокомментировал получение восьмого «Золотого мяча»

Лионель Месси заявил, что каждый из восьми «Золотых мячей» — особенный

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил получение восьмого «Золотого мяча». Его комментарий приводит Marca.

Месси заявил, что каждый из восьми трофеев — особенный. «Я не мог себе представить, что у меня будет такая карьера и все, чего я достиг. Рад, что мне посчастливилось быть частью лучшей команды в истории», — отметил он.

Церемония вручения прошла 30 октября в парижском музыкальном театре «Шатле». Среди главных соперников Месси были норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

В сезоне-2022/2023 Месси выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины, стал чемпионом Франции с ПСЖ, а также обладателем Кубка лиг в составе «Интер Майами». Ранее он получал «Золотой мяч» в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах.