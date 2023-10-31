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15:31, 31 октября 2023Экономика

Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину

Австрийская OMV нашла альтернативные маршруты для замены российского газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Mikko Stig / Globallookpress.com

Австрия подготовилась к возможному прекращению транзита газа через Украину. Нефтегазовая OMV нашла альтернативные маршруты, способные полностью заменить российский газ, заявил глава компании Альфред Штерн, его цитирует ТАСС.

OMV продолжает получать от «Газпрома» газ по контракту, однако на случай остановки прокачки через украинский трубопровод компания забронировала логистические мощности «из нероссийских источников».

«Мы усиленно работали над диверсификацией нашего портфеля поставок. Сегодня мы в позиции, когда можем осуществлять поставки по всем нашим обязательствам из нероссийских источников с забронированными трубопроводными мощностями. В случае необходимости, если российские поставки остановятся, мы сможем поменять поставки на альтернативные», — пояснил Штерн.

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У OMV с «Газпромом» подписаны два соглашения на поставку газа. По германскому контракту поставки не ведутся с середины 2022 года, а по австрийскому российская компания ведет поставки через Украину на границу Словакии и Австрии — этот договор будет действовать до 2040 года. Также OMV ориентируется на соглашения с Equinor и BP и заключила долгосрочный контракт на покупку сжиженного природного газа (СПГ) от Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Украина отказалась продлевать контракт на транзит российского газа в ЕС по своей территории 28 октября. Срок действия контракта истечет в конце 2024 года. По словам главы украинского «Нафтогаза» Алексея Чернышева, поставки газа в Европу осуществляются «исключительно с целью поддержки европейских коллег».

В Германии исключили запуск неповрежденной ветки «Северного потока-2». Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман заявила, что Россия «больше не является надежным поставщиком энергоносителей».

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      Вячеслав Агапов
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