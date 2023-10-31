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14:31, 31 октября 2023Спорт

Нурмагомедов рассказал об искушении продолжить спортивную карьеру

Хабиб Нурмагомедов рассказал об искушении продолжить спортивную карьеру

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что испытывал искушение продолжить спортивную карьеру. Он высказался на канале UFC Eurasia на YouTube.

«Это нелегко отказаться от 20-30-40 миллионов долларов. Но для меня это не самое главное, не самое важное. Завершить карьеру было непростым решением, но если он принято — все, конец», — заявил Нурмагомедов. Он также отметил, что не жалеет об уходе из спорта.

20 октября Нурмагомедов объявил об окончательном разрыве с MMA. Спортсмен заявил, что полностью оставил все, что связано со смешанными единоборствами, и попросил отнестись с пониманием к его решению.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего в 2020 году завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках в смешанных единоборствах.

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      Алексей Гусев
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