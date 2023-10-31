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13:53, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Маэстро Понасенков через суд потребовал снять с него статус иноагента

Историк Понасенков подал иск в суд с требованием снять с него статус иноагента

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Историк и публицист Евгений Понасенков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), также известный как Маэстро, через суд потребовал снять с него статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Понасенков подал иск в Гагаринский суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. «В суд поступил иск Понасенкова Е.Н. о признании незаконным распоряжения Министерства юстиции РФ об отказе в исключении из реестра иностранных агентов», — сказали в пресс-службе суда.

Ранее историк уже пытался обжаловать статус иноагента, однако в сентябре 2022 года Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить его требование, признав включение в реестр законным.

О том, что Минюст включил Понасенкова в реестр иноагентов, стало известно 1 апреля 2022 года. Комментируя решение ведомства, историк заверил, что «не получал ни одной копейки из-за рубежа». Также он заявил, что много лет «защищал и продвигал российскую культуру».

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      Евгения Наумова
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