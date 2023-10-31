Повреждения в храме Николая Чудотворца после обстрела ВСУ опровергли

В епархии опровергли повреждения в храме Николая Чудотворца после обстрела ВСУ

Храм Николая Чудотворца не получил повреждений в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Белая Березка. Об этом, опровергая появившиеся в сети данные, сообщили в Клинцовской епархии, передает ТАСС.

Об ударе ВСУ из минометов по храму Николая Чудотворца ранее сообщал Mash. По его данным, по брянскому храму было выпущено примерно десять снарядов, никто не пострадал.

«По храму не попало. Такая информация у нас от настоятеля», — сообщили в епархии.

Во вторник, 31 октября, Брянская область дважды попала под обстрел ВСУ. Сначала Украина нанесла удар по населенному пункту Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Обстрел повредил несколько построек и нарушил электроснабжение.

Затем под обстрел попали Сушаны. Загорелись два нежилых дома, возгорание уже ликвидировали. В результате никто не пострадал.