Студент потратил сбережения матери на машину для возлюбленной и оказался в суде

В Китае 19-летний студент перевел сбережения матери возлюбленной и попал в суд

Женщина из Китая обратилась в суд после того, как ее сын-студент снял все деньги со сберегательного счета, открытого на его имя. Об этом пишет South China Morning Post.

41-летняя женщина по фамилии Лю воспитывала сына Сяовэя одна. Все это время женщина откладывала часть заработка на сберегательный счет. После второго замужества мать переоформила счет на имя Сяовэя, чтобы в случае развода средства не подлежали разделу между супругами. Всего там лежало около 500 тысяч юаней (около 6,3 миллиона рублей). Она говорила сыну, что сбережения предназначены для его будущего образования в Европе. Надеясь на академические успехи Сяовэя, она пообещала ему дополнительные 500 тысяч юаней, если он будет упорно трудиться. При этом она управляла счетом на имя сына при помощи сберегательной книжки, поскольку на момент оформления он был еще слишком юный.

Лю оказалась шокирована, когда узнала, что 19-летний Сяовэй, недавно поступивший на первый курс университета, снял со счета все деньги, сказав банковскому клерку, что потерял книжку. При этом юноша потратил 200 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей) на машину в подарок возлюбленной и на совместное путешествие, а остальные деньги просто перевел ей на счет.

Мать Сяовэя потребовала вернуть ей 300 тысяч юаней (3,8 миллиона рублей), но сын и его подруга отказали ей. Они мотивировали это тем, что деньги в любом случае предназначались ему. После этого Лю обратилась в суд.

Сычуаньский мировой суд выступил в качестве посредника между сыном и матерью. В результате парень осознал, что деньги предназначались для его учебы, а не в качестве подарка, а его мать поняла, что Сяовэй просто стремится к независимости. Сын согласился вернуть матери все оставшиеся деньги. Лю, в свою очередь, пообещала продолжать оплачивать учебу Сяовэя и переводить ему необходимую сумму на расходы ежемесячно.

Ранее мужчина из Китая, которого в детстве считали вундеркиндом, назвал ничегонеделанье ключом к счастью. Несмотря на престижное образование и наличие докторской степени по физике, сейчас мужчина не работает и финансово зависит от родителей.