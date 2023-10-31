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19:47, 31 октября 2023Спорт

Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

Этери Тутберидзе высказалась о паузе Загитовой словами «мне ее силой заставить?»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о паузе в карьере олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Ее слова приводит Telegram-канал «Коммент.Шоу».

«Почему я должна ее дальше заставлять? Она устала. Ну а в другом режиме у нее не будет такого результата. Мне ее силой заставить?» — заявила Тутберидзе, пояснив, что перед Олимпийскими играми 2018 года спортсменка тренировалась в очень напряженном режиме.

17 июля Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте. «Тренироваться и не пить!» — заявила спортсменка, отвечая на вопрос о том, что нужно делать, чтобы побеждать.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Она работает ведущей в телевизионном шоу «Ледниковый период» и учится на факультете журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Также на ее счету золото чемпионатов России, Европы и мира.

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      Андрей Стрельцов
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