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06:15, 17 июля 2023Спорт

Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте

Фигуристка Загитова заявила, что для чемпионства в спорте нужно тренироваться и не пить
Алина Загитова

Алина Загитова. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Российская фигуристка Алина Загитова одной фразой раскрыла секрет чемпионства в спорте. Ее слова приводит Sport24.

«Тренироваться и не пить!», — заявила спортсменка, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом.

Ранее издание The Sun US оценило финансовое состояние 21-летней спортсменки. По информации источника, финансовое положение фигуристки оценивается в пять миллионов долларов.

Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане 2018 года. На ее счету также победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. Фигуристка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. После этого она работала ведущей в шоу «Ледниковый период», выходящем в эфир на Первом канале.

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