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12:19, 31 октября 2023Спорт

В WTA ответили на критику со стороны первой ракетки мира

В WTA заявили в ответ на критику Соболенко, что корты соответствуют стандартам
Арина Соболенко

Арина Соболенко. Фото: Susan Mullane-USA TODAY Sports / Reuters

В Женской теннисной ассоциации (WTA) ответили на критику со стороны первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко из-за состояния кортов на Итоговом турнире в Мексике. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление организации.

«Команда добросовестно трудилась в сжатые сроки, несмотря на плохие погодные условия, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам», — подчеркнули в WTA. В ассоциации добавили, что усердно работали и рады провести турнир в Канкуне.

Ранее Соболенко обвинила WTA в неуважении. «Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от Итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте», — отметила она.

Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.

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