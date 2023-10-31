В WTA ответили на критику со стороны первой ракетки мира

В WTA заявили в ответ на критику Соболенко, что корты соответствуют стандартам

В Женской теннисной ассоциации (WTA) ответили на критику со стороны первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко из-за состояния кортов на Итоговом турнире в Мексике. Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление организации.

«Команда добросовестно трудилась в сжатые сроки, несмотря на плохие погодные условия, чтобы обеспечить соответствие стадиона и корта нашим строгим стандартам», — подчеркнули в WTA. В ассоциации добавили, что усердно работали и рады провести турнир в Канкуне.

Ранее Соболенко обвинила WTA в неуважении. «Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от Итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте», — отметила она.

Итоговый турнир WTA проходит с 29 октября по 5 ноября.