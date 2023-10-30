Первая ракетка мира из Белоруссии обвинила WTA в неуважении

Первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко обвинила WTA в неуважении

Первая ракетка мира Арина Соболенко в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) высказалась об организации Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Канкуне.

Спортсменка обвинила ассоциацию в неуважении. «Думаю, большинство из игроков со мной согласятся. Это не тот уровень организации, которого ждешь от Итогового турнира. Честно говоря, я не считаю безопасным двигаться на этом корте», — отметила Соболенко.

Белорусская теннисистка добавила, что не имеет претензий к местным организаторам, которые создавали корт в последний момент. «Я знаю, что это не их вина, и я хочу, чтобы они, как и все мексиканские болельщики, знали, что я люблю их и ценю», — заявила спортсменка.

Соболенко стартовала на Итоговом турнире в ночь на понедельник, 30 октября, матчем с гречанкой Марией Саккари. Представительница Белоруссии одержала победу со счетом 6:0, 6:1.