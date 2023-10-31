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14:16, 31 октября 2023Россия

ВСУ обстреляли окраины российского города

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле окраин Шебекино
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Шебекино. Об атаке по российскому городу сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что пострадавших при ударе ВСУ по Шебекино нет, однако осколки снаряда повредили здание автопредприятия.

«Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее сегодня, 31 октября, в Брянской области два нежилых дома загорелись после обстрела, а в Курской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию.

Президент России Владимир Путин заявлял, что, в случае продолжения атак на приграничные области, на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.

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      Марк Леонов
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