ВСУ обстреляли окраины российского города

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле окраин Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраины Шебекино. Об атаке по российскому городу сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что пострадавших при ударе ВСУ по Шебекино нет, однако осколки снаряда повредили здание автопредприятия.

«Оперативные службы работают на месте», — сообщил губернатор.

Ранее сегодня, 31 октября, в Брянской области два нежилых дома загорелись после обстрела, а в Курской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию.

Президент России Владимир Путин заявлял, что, в случае продолжения атак на приграничные области, на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины.